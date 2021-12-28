Сенатор Мамсуров считает, что у РФ не будет иного выхода, кроме как защитить своих граждан, в случае нападения на них

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров считает, что у России не будет иного выхода, кроме как защитить своих граждан, в случае нападения на них за рубежом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев завил, что Россия имеет право применять вооруженные силы при нападении на ее граждан за рубежом. При этом он заметил, что Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины.

«Это логика развития событий, и такой вариант как нежелательный для нас если произойдет, то Косачев совершенно прав. Есть у нас жесткие для себя правила, что наши граждане за пределами страны должны быть защищены всеми средствами, которыми располагает наше государство, вплоть до того, о чем он сказал. Это совершенно трезво, холодно и верно», — подчеркнул Т.Мамсуров.



При этом он обратил внимание, что данный принцип касается всех стран, а не какой-то конкретной. «Если Косачев не называет страну, то я за него не буду ее называть. Но все мы понимаем, вокруг чего сейчас крутится проблема. Поэтому если нам говорят, что Украина – это чужое для нас государство, а там много граждан России, то ее нельзя вычеркивать из этого списка. Из списка, где могут угрожать или применять против наших граждан силу или другие средства, из-за которых нам придется их защищать», — добавил сенатор.

Т.Мамсуров также считает, что если Москва для защиты граждан применит вооруженные силы, инициатором войны будет не она, а то государство, от которого будет исходить агрессия по отношению к россиянам.