Оперштаб: В России выявлено 21 922 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек. В Москве выявлено 1 705 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 705 человек, скончались 73 пациента.На ИВЛ находятся 538 человек.
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Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…