Оперштаб: В России выявлено 21 922 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 43 961 человек. В Москве выявлено 1 705 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 705 человек, скончались 73 пациента.На ИВЛ находятся 538 человек.