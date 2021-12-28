Исходный код интернет-портала Пензенской области оказался в открытом доступе

«Утечки возникают из-за того, что сайты госуслуг разделены на федеральные и региональные». Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал it-эксперт Ашот Оганесян.

Оганесян добавил, что эта утечка не затронула личные данные пользователей.