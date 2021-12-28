Верховный суд России возобновляет рассмотрение иска генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала»

Российские власти считают эту организацию иностранным агентом. На заседании состоятся прения сторон ,после чего председательствующая Алла Назарова удалится в совещательную комнату для вынесения решения. К зданию Верховного суда поддержать «Мемориал*» пришли несколько десятков человек, и уже начались задержания.

На сайте Change.org под петицией в защиту «Мемориала*» свои подписи поставили почти 140 тысяч человек. Нобелевские лауреаты, первый президент страны Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, призвали Генпрокуратуру отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.