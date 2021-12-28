НХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были состояться сегодня, из-за ковида

Руководство НХЛ решило взять еще один день на анализ результатов тестов хоккеистов на коронавирус. Сегодня на льду должно было состояться 14 встреч, но лига намерена возобновить регулярный чемпионат только после проверки готовности к нему клубов. Матчи не проводятся уже почти неделю: организаторы соревнования взяли рождественскую паузу.

Клубам разрешили возобновить тренировки со вчерашнего дня. Но участие в подготовке могут принимать только игроки с отрицательным результатом теста на ковид. При этом несколько матчей, запланированных на завтра и послезавтра, уже пришлось отложить из-за причин, связанных с пандемией. Проведение всех остальных матчей пока остается в силе.

Ранее заражение коронавирусом подтвердилось у большого количества хоккеистов из разных команд: НХЛ занесла в специальный протокол более ста спортсменов. Как сообщает интернет-издание Sports.ru, НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги работают над изменениями регламента турнира на фоне коронавируса, в частности они намерены разрешить вызывать в состав дополнительного вратаря или другого игрока в случае, если основные хоккеисты заболеют ковидом.

Ранее НХЛ отказался отпускать своих хоккеистов на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине из-за ситуации с пандемией.