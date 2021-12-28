Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год без санкций против Северного потока — 2

Итоговая версия Закона бюджете на оборону на 2022 год была опубликована Конгрессом США 7 декабря— в тот же день, когда президент США Джо Байден провел видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным.

Изначально Проект закона от Палаты Представителей предписывал президенту США ввести санкции в отношении «Северного потока-2». Однако, Вариант, предложенный Сенатом, не содержал аналогичного положения — и в итоговую версию, согласованную между двумя партиями и палатами, санкции по Северному потоку-2 не вошли.

Издание Axios в конце ноября сообщало, что Германское правительство призвало членов американского Конгресса не вводить санкции по газопроводу, так как это может «ослабить авторитет США и повредить транслатлантическому единству».

Некоторые республиканцы тем не менее продолжили призывать к введению санкций — сенатор Тед Круз (который уже заявил, что снова выдвинет свою кандидатуру на выборах президента в 2024-м году) заявил, что наращивание российских войск у границы с Украиной было «прямым следствием» майского решения администрации Байдена отменить санкции в отношении Северного Потока-2.

Как сообщило агентство Bloomberg в середине декабря, Администрация Байдена сейчас оказывает давление на своих союзников по Евроcоюзу для завершения пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые могут быть введены совместно с США, если Россия нападет на Украину.

В оборонном бюджете США на 2022 года, который составит $770 млрд, предусмотрены $300 млн на поддержку вооруженных сил Украины, $4 млрд для Европейской оборонной инициативы и $150 миллионов для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.