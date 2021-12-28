РБК: Временным главой Института философии РАН будет назначен его научный руководитель Абдусалам Гусейнов

Ранее коллектив выступил против назначения директором Анатолия Черняева.

С 2015 года организацию возглавлял академик РАН Андрей Смирнов*. В 2020 году его переизбрали. Однако недавно министерство образования и науки отказалось назначать его на новый срок.

В ученом совете института в свою очередь сказали, что кандидатура Анатолия Черняева, которого утвердило ведомство, ни с кем не обсуждалась, а процедура его назначения прошла с нарушениями и «в полной тайне» от сотрудников, более того, по их словам, ее не согласовали с Академией наук. В институте настаивали, что Черняев не располагает научным и административным авторитетом, минимально необходимым для этой должности.

Как указали в совете, Черняев ранее из-за этого потерял должность заместителя директора института. В начале декабря научный совет обратился к президенту Владимиру Путину, указав на «кризисную ситуацию» из-за неутверждения Смирнова* на должность. Сам академик говорил «Новой газете», что его кандидатуру не одобрил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Согласно приказу Минобрнауки, Гусейнов станет временно исполняющим обязанности Института философии РАН с 30 декабря.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.