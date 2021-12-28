Суд Владимирской области рассмотрит жалобу Алексея Навального на колонию в городе Покров

Руководство учреждения считает, что политик склонен к преступлениям террористической и экстремистской направленности.

За время нахождения в ИК-2 Навальный подал уже пять исков против тюремщиков. В частности он жаловался на цензуру при покупке книг и получении газет. От претензий по этим жалобам политик отказался сам. Кроме того оппозиционер пытался оспорить статус склонного к побегу. Однако судебные инстанции подтвердили характеристику, которую заключенному дали в исправительном учреждении.

Теперь Навальный судится из-за постановки на профучет как лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористической характера и экстремистской направленности. В заседании он участвовал из колонии по видеосвязи.

Навальный находится под стражей почти год. Его задержали в январе после возвращения из Германии, где он находился на лечении.