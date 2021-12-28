Россия и США уже 10 января могут провести переговоры по Украине и контролю над вооружениями

В российском МИДе подтвердили, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10-го января. Окончательной договоренности пока нет, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, Москве крайне важно, чтобы в делегации НАТО на переговорах по безопасности были военные представители. Ранее американский Белый дом объявил о том, что российско-американские переговоры по вооружениям состоятся 10-го января. Через два дня пройдет заседание Совета Россия-НАТО.

Российские военные утверждают, что НАТО устраивает провокации, которые могут перерасти в вооруженный конфликт у российских границ. Об этом, в частности, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин.

Фомин добавил, что Москва на переговорах намерена жестко поставить вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности, которые исключили бы продвижение НАТО на восток.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в Белом доме агентству France-Presse.

Вашингтон готовится к диалогу с Москвой на фоне предложенных российским внешнеполитическим ведомством гарантий безопасности на западной границе. Одним из пунктов этого документа является предоставление закреплённых на бумаге требований нерасширения альянса на территорию Украины.

France-Presse сообщает, что пока неизвестно, кто будет представлять стороны на этой встрече. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Вашингтон в любом случае не согласится на требования России по безопасности, которые касаются НАТО. По её словам, страны вправе самостоятельно принимать решение о вступлении в альянс, и Америка будет помогать развивать потенциал Украины для возможного вхождения в организацию.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Москва будет координировать свои дальнейшие действия в зависимости от реакции на требование Кремля о получении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

НАТО, в свою очередь, хотели бы провести переговоры с Москвой 12 января. В российском МИДе пока рассматривают возможность данной встречи.

Ранее министр иностранных дел России рассказал, что со стороны России переговоры с Вашингтоном по гарантиям безопасности будет вести межведомственная делегация с участием МИДа и военных. По словам министра, Россия не выдвигает ультиматумов, однако о бесконечной дискуссии речи быть не может.