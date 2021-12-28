Европейские страны ужесточают ограничения из-за коронавируса

Всему виной новая мутация, которая получила название «омикрон». «Легкий локдаун» — так назвали власти Германии меры по предотвращению распространения омикрон-штамма ковида. Новый карантин станет третьим и будет действовать на всей территории страны.

Приезжающие в Германию путешественники должны будут 14 дней сохранять режим изоляции, кроме того с сегодняшнего дня встречи в помещениях и на свежем воздухе смогут проводить не более 10 человек. Все ночные клубы будут закрыты. Эти меры коснуться не только невакцинированных граждан, но даже привитых.

Новые правила появятся и в Швеции. Для въезда в королевство всем туристам потребуется отрицательный тест, сделанный не позднее чем за два дня до пересечения границы. Аналогичные требования предъявляются и к иностранцам, которые поедут в Финляндию. ПЦР-тест при въезде нужно, также, как и в Германии, сдать всем, все зависимости от наличия прививки.

В большинстве стран введённые ограничения продлятся до середины января.