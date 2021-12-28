Руководство Белоруссии вынесло на обсуждение проект новой Конституции страны

Поправки, как пишет белорусское государственное агентство БелТА, предусматривают, что одно и то же лицо не сможет занимать президентский пост больше двух сроков. Эта норма была отменена в 2004 году, когда на референдуме было одобрено разрешение Лукашенко баллотироваться неограниченное число раз.

При этом, согласно новому проекту, все его предыдущие сроки обнуляются: ограничение в два срока будет распространяться только на вновь избранного президента.

Помимо этого в поправках говорится о неприкосновенности президента республики – соответствующая статья запрещает привлекать ушедшего в отставку главы государства к ответственности за действия, совершенные во время его правления.

Также за белорусским президентом закрепляется право вводить чрезвычайное положение в Белоруссии при массовых беспорядках и попытках захвата власти. Правда, этот режим должен быть утвержден верхней палатой парламента. А в случае гибели главы государства или покушении на его жизнь чрезвычайная ситуация может быть введена решением Совета безопасности Белоруссии.

Ранее Лукашенко утверждал, что уйдет в отставку после того, как в Белоруссии примут новую Конституцию.