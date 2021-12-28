Молодежная сборная России по хоккею победила швейцарцев в матче чемпионата мира

Первенство проходит в Канаде. Вторая встреча на этом турнире завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян. Первый матч со шведами российская команда проиграла. В ходе группового этапа подопечным Сергея Зубова предстоит также сыграть со сборными Словакии и США. Завершится молодежный чемпионат на следующей неделе.