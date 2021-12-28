Сотрудников Ростехнадзора задержали в Москве по делу о взятке

Следствие считает, что двое чиновников при помощи двух бизнесменов-посредников пытались за взятку выдать лицензию на деятельность в области использования атомной энергии, пишет газета «КоммерсантЪ». Однако задержали их уже при первой сделке. Хамовнический суд отправил работников Ростехнадзора в СИЗО, а посредников – под домашний арест.