Это вдвое меньше, чем было принято раньше. Решение принято после получения новой информации о мутации вируса, которую назвали «омикрон», сказали в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний. Если по истечении пяти дней у зараженного не проявляются симптомы заболевания, ему можно завершить изоляцию при условии, что еще пять дней он будет носить защитную маску. Наряду с этим власти ужесточили требования к тем, кто контактировал с заболевшими. Теперь право не уходить на карантин имеют только те, кто получил уже третью дозу вакцины от коронавируса.
Власти США сократили до пяти дней карантинный срок при заражении коронавирусом
Это вдвое меньше, чем было принято раньше. Решение принято после получения новой информации о мутации вируса, которую назвали «омикрон», сказали в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний. Если по истечении пяти дней у зараженного не проявляются симптомы заболевания, ему можно завершить изоляцию при условии, что еще пять дней он будет носить защитную маску. Наряду с этим власти ужесточили требования к тем, кто контактировал с заболевшими. Теперь право не уходить на карантин имеют только те, кто получил уже третью дозу вакцины от коронавируса.