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05:05, 28 декабря 2021

Власти США сократили до пяти дней карантинный срок при заражении коронавирусом

Это вдвое меньше, чем было принято раньше. Решение принято после получения новой информации о мутации вируса, которую назвали «омикрон», сказали в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний. Если по истечении пяти дней у зараженного не проявляются симптомы заболевания, ему можно завершить изоляцию при условии, что еще пять дней он будет носить защитную маску. Наряду с этим власти ужесточили требования к тем, кто контактировал с заболевшими. Теперь право не уходить на карантин имеют только те, кто получил уже третью дозу вакцины от коронавируса.



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