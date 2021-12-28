Власти США сократили до пяти дней карантинный срок при заражении коронавирусом

Это вдвое меньше, чем было принято раньше. Решение принято после получения новой информации о мутации вируса, которую назвали «омикрон», сказали в руководстве Центров по контролю и профилактике заболеваний. Если по истечении пяти дней у зараженного не проявляются симптомы заболевания, ему можно завершить изоляцию при условии, что еще пять дней он будет носить защитную маску. Наряду с этим власти ужесточили требования к тем, кто контактировал с заболевшими. Теперь право не уходить на карантин имеют только те, кто получил уже третью дозу вакцины от коронавируса.

