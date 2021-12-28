Турагенты просят Роспотребнадзор проверить условия страхования выезжающих за рубеж россиян

Участники рынка говорят, что путешественники сталкиваются со злоупотреблениями, когда им отказываются компенсировать медпомощь, ссылаясь на то, что травмы туристы получили будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет газета «КоммерсантЪ». В некоторых случаях клиники на местах, по словам турагентов, выдают иностранцам положительный результат теста на опьянения и предлагают изменить его на отрицательный за вознаграждение. В Роспотребнадзоре пока лишь подтвердили, что получили обращение от компаний.