Исходный код сервиса «Госуслуги» опубликован в интернете

Специалисты говорят, что там также находился ключ доступа для связи с сервером Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на федеральном и региональных порталах. Автор публикации отметил, что сообщил администрации «Госуслуг» об утечке. Там попросили детальное описание проблемы, а затем перестали выходить на связь. Эксперты в свою очередь говорят, что утечка произошла с Регионального портала госуслуг Пензенской области. Но личных данных пользователей она не коснулась. В министерстве цифрового развития сказали агентству ТАСС, что проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз утечки исходных кодов. Хотя признали, что в работе одного из региональных порталов обнаружены недостатки.
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