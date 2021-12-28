Исходный код сервиса «Госуслуги» опубликован в интернете

Специалисты говорят, что там также находился ключ доступа для связи с сервером Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на федеральном и региональных порталах. Автор публикации отметил, что сообщил администрации «Госуслуг» об утечке. Там попросили детальное описание проблемы, а затем перестали выходить на связь. Эксперты в свою очередь говорят, что утечка произошла с Регионального портала госуслуг Пензенской области. Но личных данных пользователей она не коснулась. В министерстве цифрового развития сказали агентству ТАСС, что проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз утечки исходных кодов. Хотя признали, что в работе одного из региональных порталов обнаружены недостатки.