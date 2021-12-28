Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на резонансный закон о СМИ

Критики этого документа уверены, что он направлен исключительно против одного из независимых телеканалов, который критикует правительство. Закон запрещает компаниям из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону, контролировать польские СМИ. В случае его вступления в силу американская корпорация Discovery должна была бы продать свою долю в новостном канале TVN24. Ранее в Варшаве прошла акция протеста против нового закона.