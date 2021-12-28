Цены на нефть выросли накануне вечером

Сорт Brent подорожал до 78,5 долларов за баррель. Это максимальное за месяц значение. По мнению аналитиков, одной из причин стало выступление иранской делегации в начале нового раунда переговоров по ядерной программе. Тегеран вновь потребовал немедленно и полном объеме отменить нефтяное эмбарго, которое США ввели против республики 3 года назад. Вашингтон предлагает частичную пошаговую отмену с проверкой иранских обязательств. Кроме того, на рост цен повлияли сообщения о том, что новый вариант коронавируса не вызывает таких серьезных последствий, как ожидалось.