США увеличили число танкеров с газом, которые направляются в Европу

По данным агентства Bloomberg, за минувшие выходные их количество выросло примерно на треть до 20 судов. Ранее газета The Financial Times написала, что танкеры, которые должны были доставить сжиженный газ в Азию, разворачиваются в середине маршрута и меняют курс на Европу. По данным издания, это связано с возросшей ценой на топливо. На прошлой неделе она поднималась выше 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Некоторые европейские политики обвиняют Москву в причастности к происходящему, российская сторона обвинения отвергает. Между тем, как передает агентство ТАСС, «Газпром» уже восьмой день подряд не бронирует мощности трубопровода «Ямал» -«Европа» для прокачки газа.
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