Музыканта группы «Аквариум» Брайана Финнегана не впустили в Россию по техническим причинам, сказали в коллективе

Запрета на въезд для него нет, он сможет приезжать на следующие концерты, сказал директор «Аквариума» Максим Ланде агентству ТАСС. По словам лидера группы Бориса Гребенщикова, у их флейтиста на пограничном контроле забрали паспорт, его сутки продержали в московском аэропорту, а в понедельник посадили в самолет и отправили за свой счет обратно. Никаких объяснений по этому поводу российские службы не дали. Финнеган является подданным Великобритании. В группе «Аквариум» он играет с 2009 года.

