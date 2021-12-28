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03:06, 28 декабря 2021

Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от коронавируса

Ее доля на рынке препаратов составляет менее 3%, говорится в отчетах ВТО. Согласно подсчетам экспертов, Россия направила на экспорт более 90 млн. доз, пишет газета РБК. По объему производства вакцин лидирует китайская Sinovac, европейская AstraZeneca и еще один китайский препарат – Sinopharm. Всего в мире произведено уже более 10 млрд доз.  


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