Центробанк России ожидает, что инфляция по итогам года составит чуть более 8%

Это вдвое больше той цели, которую регулятор ставил себе изначально, признала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ускорение инфляции, по ее словам, стало результатом пандемии коронавируса, а также мировой тенденции. Рост цен наблюдается и в Европе, и в Америке. Спрос быстро восстановился, а предложение не успевало за ним, пояснила Набиуллина.