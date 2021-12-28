Россия требует от НАТО юридических гарантий безопасности из-за конфронтационного курса альянса, говорят в Москве

По мнению представителя российского министерства обороны, Организация Североатлантического договора готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Кроме того, НАТО ежегодно проводит 30 крупных учений с отработкой сценариев ведения военных действий против российской стороны, настаивают в военном ведомстве. В Москве также обвинили альянс в том, что он систематически не выполняет своих обязательств. Ранее российская сторона предложила организации соглашения о гарантиях безопасности. Кремль добивается, чтобы в члены НАТО не принимали бывшие советские республики, а также чтобы на их территории не было американских баз.