Суд во Владимирской области должен рассмотреть сегодня иск Алексея Навального к исправительной колонии

Политик оспаривает решение поставить его на профилактический учет как экстремиста и террориста, передает агентство «Интерфакс». Ранее администрация колонии поставила Навального на учет как склонного к побегу. Это решение он оспорил в суде, однако ему было отказано в удовлетворении иска. С начала года один из лидеров российской оппозиции находится в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.