Автомобиль наехал на пешеходов в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида

Погибли двое детей, еще четверо, во возрасте от года до девяти лет, получили травмы, передает местное телевидение. Водитель скрылся с места происшествия. Других подробностей происшествия полиция пока не приводит. Также не сообщается о личности подозреваемого и его возможных мотивах.