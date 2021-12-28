Центр исследования коррупции и организованной преступности назвал А. Лукашенко человеком года в сфере коррупции

Как сообщается на сайте организации, жюри приняло решение единогласно. Эксперты Центра обвиняют Лукашенко в передаче государственных средств Белоруссии близким его семье олигархам, нарушении международного права, в связи с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, организации миграционного кризиса на границе с Евросоюзом, распространении дезинформации о коронавирусе. Центр исследования коррупции объединяет журналистов-расследователей в разных странах. Наиболее известным итогом его деятельности является публикация т.н. «Панамского архива» — документов о причастности лидеров разных стран к коррупции и выводу средств. В 2014 году центр называл человеком года в сфере коррупции российского президента Владимира Путина.
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