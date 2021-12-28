Британский издатель книги «Люди Путина» внес в нее изменения по требованию российского миллиардера Алишера Усманова

В первом издании, которое вышло в прошлом году, по словам представителя предпринимателя, содержались недостоверные сведения. Так, было убрано упоминание о том, что бизнесмен пытался «подкупить» британскую элиту, пишет газета РБК. Договориться удалось во внесудебном порядке. Книгу «Люди Путина» написала бывший московский корреспондент британской газеты Financial Times Кэтрин Белтон. После ее выхода судебные иски к издательству HarperCollins подали российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, а также бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть». Сообщается, что Фридман, Авен и Абрамович уже добились внесения правок.