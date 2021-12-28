Британский издатель книги «Люди Путина» внес в нее изменения по требованию российского миллиардера Алишера Усманова

В первом издании, которое вышло в прошлом году, по словам представителя предпринимателя, содержались недостоверные сведения. Так, было убрано упоминание о том, что бизнесмен пытался «подкупить» британскую элиту, пишет газета РБК. Договориться удалось во внесудебном порядке. Книгу «Люди Путина» написала бывший московский корреспондент британской газеты Financial Times Кэтрин Белтон. После ее выхода судебные иски к издательству HarperCollins подали российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, а также бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть». Сообщается, что Фридман, Авен и Абрамович уже добились внесения правок.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…