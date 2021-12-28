Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц

Регулятор работает с некоторыми финансовыми учреждениями, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино или финансовых пирамид, пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Речь идет о том, чтобы банки эффективно могли выстраивать работу. Набиуллина заверила, что не планируется тотальный контроль за платежами физических лиц или малого бизнеса.