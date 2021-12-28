Российские военные обвинили НАТО в прямых провокациях у границ страны

В качестве примера в министерстве обороны привели инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма в июне. Подобные инциденты, как предупреждают в военном ведомстве, грозят перерасти в вооруженный конфликт. В министерстве также обвинили альянс в том, что он на протяжении последних лет отказывается вести с Москвой диалог на равных. В свою очередь Запад предупреждает Россию от агрессии в отношении Украины. В Кремле отрицают наличие подобных планов.