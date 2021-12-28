Верховный суд России должен вернуться сегодня к рассмотрению вопроса о ликвидации международного общества «Мемориал»

С таким иском ранее в инстанцию обратилась Генпрокуратура. Стороны планируют сегодня приступить к прениям. И дальше председательствующая Алла Назарова удалится в совещательную комнату для вынесения решения. В прошлом месяца стало известно, что прокуратура добивается ликвидации двух структур «Мемориала*». Иск в отношении одноименного правозащитного центра рассматривает Мосгорсуд. Обе организации российские власти считают иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.