Выживший при аварии вертолета в Удмуртии находится в тяжелом состоянии

Второй член экипажа погиб, сообщают власти республики. Вертолет Ми-2 упал накануне днем во время облета нефтепроводов в регионе. На борту находились два человека. Оба получили травмы. Поисковые работы велись несколько часов. В них участвовали около 300 человек.