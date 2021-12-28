Прощание с бизнесменом и филантропом Борисом Зиминым пройдет сегодня в Москве, Телль-Авиве и на Кипре

Основатель сотового оператора «Вымпелком» скончался на прошлой неделе в возрасте 88 лет. Почтить память Зимина можно будет в залах фонда «Московское время». Там же будет организована мемориальная выставка. В интернете, на youtube-канале премии просветитель пройдет трансляция церемония памяти Зимина. С начала нового столетия он занимался благотворительной деятельностью, в частности, поддержкой и популяризацией российской фундаментальной науки. Участвовал в создании премии «Просветитель». Несколько лет назад, после того как его фонд внесли в список иностранных агентов, покинул Россию.