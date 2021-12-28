Временным главой Института философии РАН назначен его научный руководитель Абдусалам Гусейнов, пишет газета РБК

Ранее коллектив выступил против назначения директором Анатолия Черняева. С 2015 года организацию возглавлял академик РАН Андрей Смирнов*. В 2020 году его переизбрали. Однако недавно министерство образования и науки отказалось назначать его на новый срок. В ученом совете института в свою очередь сказали, что кандидатура Черняева, которого утвердило ведомство, ни с кем не обсуждалась, а сам он не располагает научным и административным авторитетом, минимально необходимым для этой ответственной должности.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.