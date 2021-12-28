Протвокоронавирусные ограничения ужесточают со следующей недели во Франции

Это связано с появлением новой мутации, которая получила название «омикрон». Работодателям предписано расширить возможности для работы сотрудников на удаленке. Ограничивается количество участников массовых мероприятий. Власти запрещают продавать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, а также в кинотеатрах. Ношение защитных масок станет обязательным в центрах городов. В то же время в правительстве говорят, что не планируют вводить комендантский час.