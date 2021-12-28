Требование предъявлять цифровые коды для посещения общепита, салонов красоты и фитнес-клубов отменяют сегодня на Урале

Послабления будут действовать до середины января, рассказали в администрации Свердловской области. Там добавили, что кинотеатрам разрешается 100-процентная наполняемость залов при условии, что все посетители будут с QR-кодами. До 20 января в регионе отменен режим QR-кодов для входа в торговые центры. Такую систему водили в Свердловской области в конце октября.
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