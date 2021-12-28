Житель Северодвинска Юрий Щербачев обвинил сотрудников ФСБ в оскорблении ветеранов ВОв

Он написал заявление в Следственный комитет на местное управление спецслужбы. Несколько лет назад в его квартире прошел обыск, в ходе которого силовики изъяли награды, кортик и десантный нож, которые принадлежали отцу Щербачева, ветерану войны, пишет «Новая газета». Позже суд обязал сотрудников ФСБ вернуть все изъятые вещи. Однако те передали кортик и нож на хранение в полицию. В этом году, напоминает автор жалобы, были приняты поправки об ужесточении наказания по статье о публичном оскорблении ветеранов.
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