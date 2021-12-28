Сразу в трех странах пройдет прощание с основателем «Вымпелкома» и филантропом Дмитрием Зиминым

Многие единомышленники Зимина живут в разных государствах, а из-за пандемии коронавирус, передвижения по миру серьезно затруднены, написал на своей странице в социальной сети Facebook сын предпринимателя Борис Зимин. В связи с этим почтить память решили в Москве, на Кипре и в Израиле.

Так, в российской столице почтить память можно будет с 12 до 20 часов в залах фонда «Московское время». Там проведут мемориальную выставку. В Тель-Авиве с 15:00 до 17:00 в здании Тель-Авивского университета также состоится траурная церемония. А на Кипре с 3 часов дня до 6 вечера прощание пройдет в кругу семьи и близких друзей в Лимассоле.

Вместе с тем, будет организована и онлайн церемония прощания с основателем «Вымпелкома» Дмитрием Зиминым. Трансляция будет идти на YouTube-канале премии «Просветитель».

Прах будет захоронен на Кипре, где сейчас живет семья Зимина. Позднее, уточнили родственники, его перевезут в Россию, однако, когда именно это станет возможным, пока не известно.

Известный филантроп Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет после тяжелой болезни. Как уточнил его сын, у предпринимателя был рак