Российские власти запретили поставки птицеводческой продукции из Нидерландов и Португалии

В сообщении Россельхознадзора это объясняется неблагополучной ситуацией по гриппу птиц. С сегодняшнего дня вводится временное ограничение на экспорт из одной из провинций Нидерландов, а с середины декабря эти меры действуют на поставки со всей территории Португалии.

