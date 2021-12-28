Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня встретятся на неформальном саммите лидеров стран СНГ

Мероприятие пройдет в Петербурге.

Инициатором встречи стал российский президент и пройдет она в 30 годовщину образования Содружества независимых государств. Общение проходит без заранее утвержденной повестки, но очевидно, что лидеры будут подводить итоги года.

Среди приглашенных в Петербург не оказалось президента Молдавии Майи Санду, что, судя по комментариям, стало для нее неожиданностью. Нет в списке зарубежных гостей и Владимира Зеленского, хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заметил, что украинский президент может приехать на мероприятие.

Наибольший интерес у наблюдателей вызывает очередная встреча лидеров России и Белоруссии. Их очное общение пройдет на фоне обнародования проекта новой белорусской конституции и ожидаемой отправки Бориса Грызлова послом в Минск, который, по заключению экспертов, будет следить за выполнением интеграционных карт.

Одной тем встречи президентов России и Белоруссии может стать судьба наших задержанных в Минске соотечественников. Накануне россиянин Егор Дудников получил 11 лет колонии по обвинению в разжигании социальной вражды.