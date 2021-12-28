Флейтиста группы «Аквариум» Брайана Финнегана не пустили в Россию

Об этом во время концерта сообщил лидер музыкального коллектива Борис Гребенщиков.

Финнеган, по словам Гребенщикова, возвращался из-за границы вместе с группой, однако при пересечении таможенного контроля у него забрали паспорт. Около суток, как утверждает лидер «Аквариума», флейтист провел в аэропорту, после чего музыканта за его же счет отправили обратно. Никаких объяснений, отметил Гребенщиков, никто не дал, также он не знает, где именно сейчас находится Финнеган. В этой ситуации, как выразился вокалист, «в ближайшее время может оказаться любой из нас».

Брайан Финнеган является гражданином Великобритании, он играет на ирландской флейте. Уже больше 10 лет он участвует в записях альбомов и в концертах группы «Аквариум». Помимо этого музыкант является участником англо-ирландской фолк-группы Flook, которая в середине нулевых получила престижную премию BBC Folk Awards в номинации «Лучшая группа».

Власти пока никак не прокомментировали инцидент, связанный с иностранным музыкантом «Аквариума».