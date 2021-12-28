В Удмуртии нашли вертолет, совершивший аварийную посадку в лесу

Об этом агентству ТАСС рассказал информированный источник. О состоянии экипажа пока ничего не говорится. Ранее стало известно, что пилот и пассажир выжили, но получили травмы. Летчик периодически выходил на связь.

Вертолет МИ-2 накануне дня совершал облет нефтепровода. Поиски воздушного судна продлились около 9 часов. Сейчас в регионе около 15 градусов мороза.