Верховный суд сегодня продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры к просветительскому обществу «Международный мемориал»

Правозащитников обвиняют в нарушении законодательства об иностранных агентах.

На сегодняшнем слушании пройдут прения сторон, после которых судья Алла Назарова должна будет вынести решение. Генеральная прокуратура требует ликвидации «Международного мемориала*», по мнению силовиков, прекращение работы будет соразмерно допущенным нарушениям. Прокуроры настаивают, что просветительское общество скрывает факт выполнения функции «иностранного агента», а также в надзорном ведомстве уверены, что правозащитники нарушают Конституцию. В «Международном мемориале*» называют претензии силовиков «абсурдом», вины не признают, подчеркивая, что законных оснований для ликвидации организации нет. Несколько сотен российских и зарубежных деятелей культуры, Нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации. На сайте Change.org была создана петиция под названием «Руки прочь от «Мемориала*». Еёна данный момент подписали около 140 тысяч человек.

В Мосгорсуде завтра продолжится аналогичный процесс по иску Московской прокуратуры к правозащитному центру «Мемориал*».

«Международный мемориал*» и правозащитный центр «Мемориал*» российские власти считают иностранными агентами.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.