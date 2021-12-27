В берлинском зоопарке умерла старейшая белая медведица Европы

Ей было 37 лет, — сообщает пресс-служба учреждения. Животное много лет страдало от сердечного заболевания и находилась под наблюдением ветеринаров.

Медведица, которую звали Катюша, всю жизнь прожила в неволе – она родилась в 1984 году в зоопарке города Карлсруе

Белые медведи уже больше пяти лет внесены в Красную книгу как вид под угрозой вымирания. Всего в дикой природе насчитывается около 36 тысяч особей.

