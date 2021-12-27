СПЧ не будет вмешиваться в ситуацию с 9-летней студенткой МГУ

Для этого нет никаких оснований, поскольку сам факт обучения Алисы Тепляковой в вузе не является незаконным, — сказал агентству Интерфакс глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Накануне член СПЧ, психолог и педагог Александр Асмолов просил коллег поспособствовать остановке обучения девочки. Он считает, что речь идет об угрозе ее психического здоровья.

Этим летом Теплякова в возрасте 8 лет сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение вуза. На прошлой неделе в МГУ сообщили, что отец девочки напал на заведующего кафедрой после того, как она не сдала экзамен по введению в психологию.