Российские металлурги оценили затраты на переход отрасли на водород в 10 триллионов рублей

Такую цифру привел глава Совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, это грубые и предварительные подсчеты, которые предполагают, что металлургам по-прежнему нужно будет производить около 70 миллионов тонн стали в год.

Мордашов назвал переход на так называемую углеродную нейтральность очень сложным и дорогостоящим мероприятием.

Этим летом президент подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов, который установил основы углеродного регулирования. В рамках пилотной программы, запущенной в Сахалинской области, регион должен достичь углеродной нейтральности к концу 2025 года.