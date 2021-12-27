Следователи проводят проверку после гибели основателя издания «Спутник и погром»

Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее стало известно, что Егор Просвирнин выпал голым из окна дома на Тверском бульваре. По данным телеканала РЕН ТВ при себе у погибшего был нож. Как утверждается, перед смертью он поссорился с женой и в момент гибели находился под действием наркотиков.

Просвирнин в 2012 году создал в группе «ВКонтакте» националистическое сообщество «Спутник и погром», а позже на его основе запустил СМИ. В 2017 году власти заблокировали издание, мотивируя это пропагандой национальной и религиозной розни.