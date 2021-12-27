Более 20 блогеров запустили петицию в поддержку Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма

В своем видеообращении, опубликованном на youTubeканале самого Хованского, они говорят о незаконности и несправедливости преследования коллеги. В поддержку блогера также выступил депутат от «Единой России» Евгений Попов — он написал письмо Игорю Краснову, в котором попросил генпрокурора отпустить Юрия Хованского из СИЗО.

Претензии к Хованскому возникли из-за песни о теракте на мюзикле Норд-Ост. Защита настаивает, что он исполнял ее в 2012 году, когда в законе об оправдании терроризма не было упоминания о совершении преступления в интернете.