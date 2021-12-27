Министерство цифрового развития отрицает уязвимость в федеральном портале Госуслуги

Ранее один из специализированных сайтов утверждал, что получил исходный код сервиса.

Проверка инфраструктуры, уверяют в министерстве, не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам Госуслуг, передает агентство ТАСС. По данным властей, лишь были выявлены недостатки в работе одного из региональных порталов, который, как утверждается, не имеет доступа к данным федерального сервиса, а сами они надежно защищены. Госуслуги, как отмечается, работают в штатном режиме.

При этом авторы интернет-издания cybersec.org утверждали, что смогли скачать исходный код портала, поскольку он был размещен в незашифрованном виде на технических страницах сайта правительства Москвы. Там же содержались сертификаты, с помощью которых теоретически будет легче искать уязвимости Госуслуг и взламывать аккаунты пользователей. В сервисе мониторинга утечек данных DLBI считают, что инцидент действительно случился: там полагают, что в открытый доступ попал исходный код регионального портала Пензенской области. При этом, по мнению экспертов, утечка не затронула персональные данные пользователей, пишет интернет-издание «Код Дурова».

В самих Госуслугах инцидент пока не комментировали.