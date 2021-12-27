Российские власти заподозрили Запад в желании разжечь на Украине войну

Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что после этого всю ответственность возложат на Россию и введут против нее новые санкции. Эта же тема поднималась на брифинге для военных атташе и других представителей иностранных государств. На нем заместитель главы ведомства Александр Фомин обвинили НАТО в провокациях, которые могут перерасти в вооруженный конфликт.

Политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева сказала в эфире «Эха Москвы», что масштабная военная активность может быть выгодна многим политическим лидерам для поднятия собственного авторитета. Нина Хрущева, однако, отметила, что война не является неизбежным сценарием.

В середине декабря МИД России представил проекты соглашений о гарантиях безопасности в Европе. Стороны могут обсудить документ 12 января.