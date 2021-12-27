Google подала жалобу на решение суда по иску телеканала «Царьград»

На время рассмотрения компания попросила приостановить начисление неустойки, которую назвала беспрецедентной для российской судебной практики. По подсчетам IТ-гиганта, ее размер превысит объем всего мирового богатства, — пишет журнал «Форбс».

Ранее Арбитражный суд в России признал незаконной блокировку YouTube-канала «Царьград» из-за санкций США в отношении владельца Константина Малофеева. Он дал компании Google пять дней на то, чтобы восстановить доступ, после чего поручил взыскивать неустойку по 100 тысяч рублей в день, удваивая ее ежедневный размер каждую неделю.

